Trump ancora contro i media: in un video "picchia" la Cnn

Donald Trump in versione "the wrestler" aggredisce e atterra la Cnn. In un video postato su Twitter il presidente Usa colpisce e mette al tappeto un ignaro rivale, preso alle spalle, che al posto della testa ha il logo del celebre network americano. Si tratta di un vecchio filmato con protagonista Trump, modificato ad hoc per inserire il logo Cnn al posto del soggetto originale, l'ex capo del wrestling Usa Vince McMahon. Il presidente Usa lo twitta accompagnandolo con l'hashtag #FraudNewsCNN #FNN, coniato dallo stesso Trump per quelle che definisce notizia "fraudolente".

Il filmato è quello relativo alla sua apparizione a Wrestlemania 23, la kermesse del wrestling andata in scena nel 2007. In quell'occasione Trump, coinvolto nello show, mise ko il presidente della World Wrestling Entertainment, il "cattivo" Vince McMahon. Nel video editato e postato oggi la faccia di McMahon è stata sostituita dal logo della Cnn. In una nota la Cnn commenta il video del presidente spiegando che "è un giorno triste quello in cui il presidente degli Stati Uniti incoraggia la violenza nei confronti dei giornalisti". "Invece di preparare il suo viaggio all'estero, il suo primo incontro con Vladimir Putin, affrontare il dossier della Corea del Nord e lavorare al suo progetto sanitario, si intrattiene in comportamenti infantili molto al di sotto della dignità del suo ufficio. Noi continueremo a fare il nostro lavoro, lui dovrebbe iniziare a fare il suo".