La Germania approva il matrimonio gay

Il parlamento tedesco ha approvato il progetto di legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso. La legge che garantisce pari dignità tra le nozze tra persone eterosessuali e omosessuali è stata proposta dai socialdemocratici dell'Spd, e ha ricevuto il via libera anche di Angela Merkel che ha lasciato ai deputati della Cdu libertà di coscienza. La votazione si è conclusa con 393 voti favorevoli, 226 contrati e 4 astenuti. La cancelliera però poco dopo il voto ha dichiarato di aver espresso parere contrario al progetto di legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso: "Per me le nozze sono tra un uomo e una donna" ha chiarito la Merkel.