Venezuela, elicottero attacca la Corte Suprema. Maduro: risponderemo con le armi

Granate sulla Core suprema, il presidente venezuelano Nicolas Maduro che afferma: risponderemo con le armi. In Venezuela è il caos. Il presidente del paese sudamericano ha affermato che un elicottero ha attaccato la Corte suprema con lancio di granate in un attacco da parte di terroristi per un colpo di stato. "Presto cattureremo coloro che sono dietro a questo attacco terroristico armato contro le istituzioni del Paese", ha detto Maduro.

#Venezuela National Guard shut down major roads concerned about potential coup. Small clashes already reported #27J pic.twitter.com/Syaz0LRaUF — Kevin Rincon (@KevRincon) 28 giugno 2017

L'elicottero della polizia dal quale è partito l'attacco - le granate e colpi di pistola - sorvolava la sede della Corte suprema a Caracas mentre Maduro teneva un discorso in televisione in occasione di un premio giornalistico. Questo episodio alza il livello di scontro tra l'opposizione e il governo. La capitale venezuelana è blindata e la tensione è altissima dopo gli scontri delle scorse settimane. "Se la rivoluzione bolivariana venisse distrutta sarebbe l'ora di andare alla lotta e quello che non riusciremo a fare con i voti lo faremmo con le armi", ha minacciato Maduro in un altro comizio.