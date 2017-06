"Gli alieni esistono". Anonymous anticipa la Nasa ma gli scienziati negano

La Nasa sta per annunciare l'esistenza degli alieni. La notizia rivelata dal gruppo hacker "Anonymous" in un video è rimbalzata sui siti d'informazione di tutto il mondo fino a costringere l'agenzia spaziale a smentire. "Non abbiamo ancora trovato vita aliena" hanno dichiarato gli scienziati.

In realtà è stato lo stesso Thomas Zurbuchen, l'astrofisico svizzero a capo delle missioni scientifiche della Nasa e citato nel filmato di Anonymous, a smentire con un tweet: "Contrariamente ad alcune voci circolate, non c'è alcun annuncio imminente da parte della Nasa sulla vita extraterrestre". "Nonostante l'entusiasmo per le ultime scoperte dell'Osservatorio spaziale Kepler, non c'è nessun annuncio in vista riguardo la vita extraterrestre" ha precisato poi la Planetary Science Division della più famosa agenzia governativa Usa.

Il video di 12 minuti contiene però alcuni articoli del sito ancient-code.com dove vengono citate le dichiarazioni che Zurbuchen avrebbe rilasciato proprio sugli extraterrestri. "La nostra civiltà è sul punto di scoprire prove di vita aliena nel cosmo - sosteneva il professore - Alla luce delle differenti missioni che sono impegnate nella ricerca di vita aliena, siamo sul punto di fare una delle più profonde e senza precedenti scoperte della storia". Il video pubblicato su YouTube nel canale "Anonymous global" oggi conta oltre due milioni di visualizzazioni.