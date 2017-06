Attacco hacker globale, colpita anche Cernobyl

Sarebbe stato usato il virus "ransomware" Petya per compiere l'attacco hacker che sta colpendo sistemi informatici in tutta Europa, causando interruzioni soprattutto in Ucraina, Russia, Regno Unito e India. "Ci sono elementi secondo cui Petya è di nuovo in circolazione, sfruttando la vulnerabilità SMB (Server Message Block)", ha dichiarato l'agenzia di IT governativa svizzera Melani (Swiss Reporting and Analysis Centre for Information Assurance). Il virus Petya è stato usato in attacchi hacker nel 2016.

Il sito della Rosneft, colosso petrolifero russo, è irraggiungibile e nella metropolitana di Kiev non si possono effettuare pagamenti elettronici ma il sistema dei trasporti funziona. Nell'aeroporto di Borispil, in Ucraina, si registrano ritardi ai voli. In Russia, oltre a Bashneft e Rosneft, anche Mars e Nivea sono coinvolte. Tra i bersagli anche la società britannica di pubblicità Wpp, il colosso dei trasporti Moller-Maersk e il sistema di monitoraggio dei livelli di radiazione della centrale nucleare di Chernobyl.

L'agenzia di Stato ucraina ha fatto sapere che il monitoraggio delle radiazioni alla centrale è stato convertito nella modalità manuale ma ha affermato che tutti i sistemi tecnologici funzionano normalmente. Secondo il quotidiano Pravda i computer della centrale sarebbero stati colpiti dal cyberattacco e ai dipendenti sarebbe stato detto di spegnere i pc.