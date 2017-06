Scozia, compenso da capogiro per fare la tata ma la casa è infestata dai fantasmi

Offrono un compenso da 56 mila sterline l'anno per fare da tata ai loro bambini di 5 e 7 anni, l'unico dettaglio è che la casa è infestata dagli spiriti. Accade in Scozia e non è uno scherzo ma il curioso annuncio pubblicato sul sito childcare.co.uk dove due genitori spiegano che già 5 tate sono scappate dalla loro abitazione per cause soprannaturali e adesso sono di nuovo in cerca di una babysitter disposta a occuparsi dei due bambini. La coppia non si perde d'animo e addirittura nell'annuncio descrive la casa come "bella e spaziosa, una proprietà storica con viste spettacolari".

"Prima di comprarla eravamo stati avvertiti che fosse infestata dai fantasmi - confessa la mamma - ma abbiamo deciso di acquistarla comunque". Così da ormai più di dieci anni la famiglia vive nel villino dove ogni giorno ci sarebbero strani rumori, i mobili si muoverebbero da soli e i vetri si romperebbero. "Quando abbiamo visto l'annuncio siamo rimasti perplessi" racconta Richard Conway, il ceo di Childcare.co.uk. "Ma dopo aver parlato con la famiglia e ascoltato le testimonianze delle ex tate ci siamo resi conto che era tutto vero. Speriamo di aiutarli, questa è senza dubbio la storia più interessante che abbiamo sentito".