Bill Cosby insegnerà agli uomini come evitare le accuse di stupro

Bill Cosby non si arrende. Proprio a pochi giorni dalla conclusione del processo contro di lui per violenza sessuale (la giuria non è riuscita a trovare un verdetto unanime, quindi il processo è stato annullato), il protagonista dei Robinson ha annunciato che quest'estate condurrà una serie di incontri-conferenza durante i quali insegnerà agli uomini come evitare le accuse di stupro. I destinatari di tali incontri saranno sia gli uomini sposta che i giovani, atleti e non. Il paradossale annuncio è arrivato dai suoi portavoce: "Questa questione è più grande di Cosby - ha detto Andrew Wyatt - E può influire su qualsiasi giovane - Devono sapere quando stanno facendo cose che non dovrebbero fare, e ciò che stanno affrontando".

Gloria Allred, avvocato che ha difeso alcune delle donne che hanno accusato l'attore di violenza, sarebbe solo un tentativo di "influenzare i giurati che verranno selezionati per il secondo processo penale". La partita è ancora aperta.