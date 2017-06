Torna la paura anche a Parigi. Un uomo si è schianto con l'auto su un furgone della polizia sugli Champs-Elysées. La prefettura ha esortato ad evitare la zona. Secondo le prime informazioni, il veicolo sarebbe finito addosso ad un camioncino della gendarmeria prima di incendiarsi. La stazione della metropolitana Champs-Elysées-Clémenceau è stata chiusa per motivi di sicurezza.

L'aggressore degli Champs-Elysées, estratto dal veicolo in fiamme dai pompieri, già apparso in gravi condizioni, è morto. Era noto ai servizi di sicurezza che lo avevano schedato con la "fiche S", quella riservata ai ricercati che rappresentano una potenziale minaccia per la sicurezza dello Stato. L'individuo era in possesso di armi - tra cui un Kalashnikov - proiettili e una o due bombole di gas. Le Parisien parla di un uomo di 31 anni nato a Argenteuil, in Val-d'Oise che aveva con sé anche una pistola. Secondo alcune ricostruzioni, il sospetto ha superato un furgone sulla destra prima di lanciarsi contro l'altro veicolo. A quel punto si è scatenato l'incendio all'interno dell'abitacolo.

Il portavoce del ministero dell'Interno, Pierre-Henry Brandet, ha fatto sapere che «i soccorsi procedono a rilento poiché è in corso un'operazione di sminamento».