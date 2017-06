Francia, incendio in stabilimento nucleare di Bugey

Un incendio è scoppiato sul tetto di un reattore nucleare nello stabilimento di Bugey, nella zona centro-orientale della Francia, a circa 35 chilometri da Lione. Lo riferisce l'Asn, cioè l'Autorità francese per la sicurezza nucleare, aggiungendo che i vigili del fuoco sono sul posto. Le fiamme sono divampate alle 15.26 ora italiana al reattore numero 5, che è gestito da Edf. Quest'ultima precisa che non ci sono vittime. L'ente IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) scrive su Twitter che i sensori al momento non hanno rilevato alcun aumento di radioattività. L'incendio è stato poi spento intorno alle 19.30.