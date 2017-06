Francia al ballottaggio, Macron verso una maggioranza schiacciante

Per la quarta volta in due mesi, questa mattina, a partire dalle 8, oltre 47 milioni di francesi sono chiamati alle urne per i ballottaggi delle elezioni legislative, che devono assegnare i 577 seggi dell'Assemblea Nazionale. Secondo gli ultimi sondaggi i francesi si apprestano a dare una maggioranza schiacciante al presidente, Emmanuel Macron e al suo Republique en Marche. Il partito del presidente con la formazione alleata MoDem di Francois Bayrou potrebbe ottenere tra i 400 e i 470 seggi su 577 nell’assemblea nazionale.

Uno scrutinio sul quale pesa però l'ombra dell'astensionismo, già molto alto al primo turno domenica scorsa. Secondo un sondaggio Opinionway Orpi, la partecipazione al secondo turno è stimata al 46%, con un astensionismo dunque che salirebbe al 54% e potrebbe superare quello record della scorsa domenica, che aveva toccato il 51,3%.

Oggi le urne resteranno aperte fino alle 18 in tutta la Francia, mentre nelle grandi città si potrà votare fino alle 20. Lo scrutinio è aperto a tutti gli elettori iscritti nelle liste e i requisiti di partecipazione al voto sono gli stessi di tutte le elezioni nazionali: la maggiore età, la nazionalità francese, non essere stato privato dei diritti civili e politici. Al voto, poco dopo l'apertura delle urne, si sono già recate le maggiori personalità politiche, a partire dal presidente Emmanuel Macron e dal premier Edouard Philippe.