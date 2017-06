Russiagate, indagato anche Jared Kushner, il marito di Ivanka Trump

Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, indaga su Jared Kushner, il genero del presidente Donald Trump. Lo rivela il Washington Post, che ieri aveva dato per primo la notizia che lo stesso Trump è sotto indagine. Secondo il quotidiano, l'attenzione del procuratore si concentra sugli affari condotti da Kushner dopo i suoi incontri, nello scorso dicembre, con l'ambasciatore russo negli Usa, Sergei Kysliak, e con il banchiere russo Sergei Gorkov, presidente di Vnesheconombank, banca sottoposta a sanzioni americane. Kushner, marito di Ivanka Trump e consigliere del presidente, secondo fonti di intelligence citate dal Washington Post, avrebbe chiesto a Kysliak di aprire un canale di comunicazione riservato con Mosca. Il suo nome si aggiunge a quelli di altri stretti collaboratori di Trump già coinvolti nell'indagine sul Russiagate, tra il quali l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, l'ex capo della campagna elettorale Paul Manafort e il consigliere elettorale Carter Page.

Intanto, a meno di ventiquattro ore dalla notizia dalle indagini su Trump, il vicepresidente Mike Pence si affida ad un avvocato privato per affrontare il Russiagate e tutte le questioni legali connesse. Si tratta di Richard Cullen, ex procuratore distrettuale in Virginia. Anche il presidente ha il proprio avvocato personale, ovvero Marc Kasowitz.