Londra, Gloria e Marco sono morti nell'inferno della Grenfell Tower

Sono morti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, i due giovani fidanzati veneti che vivevano nella Grenfell Tower a Londra. E' infatti arrivata dall'avvocato della famiglia Trevisan, Maria Cristina Sandrin, l'ufficialità della notizia. Il legale è stato contattato dalla Farnesina. "Chiediamo a questo punto che vengano spenti i microfoni e le telecamere su questa vicenda e che venga rispettato il dolore di queste due famiglie", ha dichiarato il legale. Per le autorità britanniche la lista dei dispersi nell'incendio del grattacielo londinese è ormai divenuta lista delle vittime. Di conseguenza, i nomi di Gloria Trevisan e Marco Gottardi risultano nell'elenco.

Intanto l'incendio della Grenfell Tower rischia di propagarsi a Downing Street, con il governo di Theresa May sempre più sotto attacco per il rogo nel grattacielo di edilizia popolare che ha causato 30 morti e 70 dispersi. Una folla inferocita, in cui molti indossavano t-shirt con i volti delle vittime, ha invaso la sede del municipio di Kensington e Chelsea al grido di "Vogliamo giustizia". La May, che si trovava in visita a una chiesa poco distante, è stata portata via dalla scorta per sfuggire alle contestazioni. Poco prima aveva annunciato un fondo di 5 milioni di sterline a favore dei superstiti del rogo a cui sarà assegnato un nuovo alloggio in zona entro tre settimane.