Spari nella sede Ups di San Francisco, due morti

È di almeno due morti il bilancio della sparatoria scoppiata in una filiale Ups a San Francisco, in California, e il sospetto responsabile è stato arrestato. A riportare la notizia dei due morti è il San Francisco Chronicle, mentre a riferire dell'arresto è Usa Today. Inoltre Usa Today riferisce che il General hospital di San Francisco è stato allertato per ricevere sei feriti, tra i quali ci sarebbe il sospetto responsabile. La sparatoria è avvenuta nel quartiere di Potrero Hill intorno alle 9 ora locale. Stando al racconto di un testimone oculare riportato dal San Francisco Chronicle, il sospetto responsabile aveva una pistola ed era un dipendente di Ups.