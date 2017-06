Sparatoria in un campo da baseball, ferito deputato repubblicano Scalise vicino Washington

Sparatoria in un campo sportivo vicino Washington, dove si stavano allenando per una partita di beneficenza, esponenti del Partito repubblicano. In terra, ferito, è rimasto Steve Scalise, 51 anni, italo-americano (figlio di immigrati) capogruppo dei Repubblicani alla Camera Usa. Il fatto è accaduto in un campo di baseball di Alexandria, in Virginia. Altri due poliziotti della scorta di Scalise sono rimasti feriti e l'assalitore, armato di un fucile semiautomatico, è stato arrestato. Il deputato è stato colpito all'anca e si trova in ospedale. Le sue condizioni sarebbero stabili, non sarebbe in pericolo di vita. In tutto i feriti sarebbero cinque.

Sia il presidente Donald Trump e il vice presidente Mike Pence sono a conoscenza della situazione in via di sviluppo in Virginia, negli Stati Uniti. Lo ha fatto sapere via Twitter il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, a proposito dell'attacco con armi da fuoco che ha colpito esponenti del partito repubblicano. «I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con chi è coinvolto», ha aggiunto Spicer sul social network. "Steve Scalise è un vero amico e un vero patriota, è stato ferito gravemente, ma si riprenderà in modo completo. I pensieri e le preghiere vanno a lui", ha scritto in un tweet Trump.