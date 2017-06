Sesso in volo con una sconosciuta, la moglie a casa è al sesto mese

Hanno fatto sesso sul volo Manchester-Ibiza della Ryanair. Completamente ubriachi e senza conoscersi. Il video è stato postato in rete da uno dei passeggeri che hanno assistito alla scena molto divertiti. Lei, bionda e carina, non si è fatta problemi a salire a cavalcioni su di lui. E lui non ha pensato minimamente alla futura sposa, rimasta a casa, incinta al sesto mese.

Tornato dal viaggio per l'addio al celibato, pare che il protagonista della storia sia stato messo alla porta dalla fidanzata. Difficile che possa perdonare la scappatella ad alta quota.