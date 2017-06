Elezioni in Francia: trionfo per Macron, tracollo della Le Pen

Alla chiusura dei seggi per il primo turno delle elezioni legislative francesi, il partito La Republique En Marche di Emmanuel Macron è destinato a guadagnare una ampia maggioranza in parlamento. Secondo le proiezioni dell'istuto Elabe, il 32,5% di consensi ottenuto oggi dal neo-presidente si dovrebbe trasformare nel secondo turno in una vittoria schiacciante, con 415-445 deputati su 577 seggi. I Les Republicains sarebbero la prima forza dell'opposizione con 80-100 posti, il Front Nazional di Marine Le Pen dovrebbe ottenere da 1 a 4 posti e rischia di non avere nemmeno un gruppo in Parlamento. I Socialisti si aggiudicano tra i 30 e i 40 seggi, la sinistra di La France Insoumise tra 10 e 20 deputati.