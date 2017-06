Il partito conservatore di Theresa May perde la maggioranza in Parlamento e Londra va verso un Parlamento "sospeso". Neanche il laburista Jeremy Corbyn, nonostante il buon risultato alle urne, ce l'ha fatta a raggiungere un risultato che gli permetta di governare da solo. Ancora in assenza dei risultati definitivi Corbyn ha chiesto le dimissioni della premier uscente, che però secondo i media intende restare per «garantire» la stabilità in nome della quale, in vista della Brexit, ha convocato il voto anticipato. «A questo punto più che mai, questo Paese ha bisogno di un periodo di stabilità», aveva detto poco dopo l'inizio dello spoglio. Secondo la stampa britannica, sono in corso colloqui tra la premier uscente e il partito nordirlandese Dup su una coalizione di governo, mentre anche i laburisti hanno annunciato che tenteranno di formare un governo.

Con 647 seggi assegnati sul totale di 650, i Tory ottengono 316 deputati in Parlamento (perdendone 12, mentre per la maggioranza ne servono 326), i laburisti 261 (ne guadagnano 29), lo Scottish National Party (Snp) di Nicola Sturgeon 35 (ne perde 21) e i Lib Dem di Tim Farron 12 (più 4). Il partito nordirlandese Dup guidato da Arlene Foster ottiene 10 seggi (più 2), mentre Sinn Fein ne ha 7 (più 3), Plaid Cymru se ne aggiudica 4 (più 1) e Green Party 1 (stabile). Fuori dal Parlamento resta l'euroscettico Ukip, guidato da Paul Nuttall, e un bruttissimo colpo incassa il liberaldemocratico Nick Clegg, ex vice premier tra 2010 e 2015 nel governo di coalizione con i conservatori.

I dati forniti da Bbc/Itv/Sky Exit confermano quindi lo scenario di un Parlamento sospeso (hung), spettro che apre a scenari difficili per Londra, in vista della Brexit e dei suoi negoziati. Un ritardo nella formazione del governo potrebbe far rinviare l'inizio dei negoziati previsti per il 19 giugno, sottraendo tempo prezioso al confronto con Bruxelles per colloqui che si preannunciano già molto complessi. Sull'argomento si è pronunciato da Bruxelles il commissario al Bilancio, il tedesco Guenther Oettinger: «Abbiamo bisogno di un governo che possa agire», ha detto a Deutschlandfunk, «con un partner negoziale debole, c'è il pericolo che i negoziati vadano male per entrambe le parti», «mi aspetto maggior incertezza ora». Tranchant il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici, parlando a Europe 1: l'esito del voto potrebbe avere ripercussioni, ma il calendario per il 'divorziò non è «opzionale» bensì fissato da un trattato.

Quando lo scorso 18 aprile May aveva indetto le elezioni anticipate mirava a rafforzare la sua maggioranza parlamentare in modo da avere un «mandato forte» nei negoziati con l'Ue, dopo che circa tre mesi fa Londra ha attivato l'articolo 50 del Trattato di Lisbona. Allora May puntava sul vento in poppa dei sondaggi, in cui il suo partito aveva un vantaggio di circa 20 punti sul Labour. Ma nelle ultime settimane lo scarto fra i due partiti ha cominciato ad assottigliarsi sempre di più. E ha preso forma nell'esito di questo voto, tanto da far dire a Corbyn: «Se c'è un messaggio da questi risultati, è che la premier ha indetto questo elezione perché voleva un mandato. Bene, il mandato è che ha perso seggi, perso voti, perso sostegno e perso fiducia», quindi si dimetta.

Richiesta che ha trovato espressione anche in alcuni esponenti Tory, seppur con modalità più velate. La deputata Anna Soubry, parlando a Bbc, è stata la prima a esprimere l'invito a May di lasciare, affermando che «debba considerare la propria posizione» dopo questo risultato. L'ex cancelliere conservatore George Osborne ha invece parlato a Itv, dicendo: «La Brexit dura è finita nella spazzatura stanotte», e «May sarà probabilmente una dei ministri rimasti in carica per meno tempo nella nostra storia».