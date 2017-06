Choc in Texas, consegna i diplomi da terrorista agli studenti: insegnante licenziata

"Probabilmente diventerà una terrorista". E ancora: "Probabilmente si fonderà con la gente bianca". I certificati choc, consegnati agli alunni della scuola media "Anthony Aguirre Junior High" (AAJH) in Texas, sono costati il posto di lavoro all'insegnante che, in occasione della fine dell'anno, aveva deciso di "premiare" i suoi allievi con attestati fuori dal comune. Alla tredicenne Lizeth Villanueva la professoressa aveva assegnato il titolo di futura terrorista: "Ero profondamente irritata, non mi è piaciuto per niente" ha raccontato ospite al programma televisivo "KPRC" sottolineando che la sua insegnante rideva mentre firmava e consegnava il suo diploma. Alla compagna di colore Sydney Caesar è toccato invece quello sull'integrazione: "Essere chiamata una terrorista oppure essere descritta come non nera abbastanza da stare con le altre persone di colore appiccica su questi bambini un'etichetta per il resto della loro permanenza a scuola" ha denunciato la mamma della ragazzina intervistata da FOX 26.

"Dopo aver concluso le indagini interne la professoressa in questione non lavora più nel nostro distretto" hanno dichiarato in una nota i dirigenti di Channelview Independent School District (CISD). Gli abitanti della cittadina di Channelview, dove il caso è scoppiato e che si trova a pochi chilometri da Houston, non si danno pace per quanto accaduto e chiedono spiegazioni più dettagliate ai direttori del distretto scolastico. Il Dipartimento però si rifiuta di rilasciare il nome della professoressa anche se i certificati "incriminati" assegnati agli studenti riportano la firma di Stacy Lockett.