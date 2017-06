Londra, la polizia fa esplodere due auto davanti all'ambasciata Usa

Gli artificieri di Scotland Yard hanno condotto un'esplosione controllata alle 17,37 (le 18,37 in Italia) di due veicoli sospetti vicino alla nuova sede in costruzione dell'ambasciata statunitense a Londra, edificata nella zona di Nine Elms a Wandsworth, nella zona sud-occidentale della capitale. I due veicoli si trovavano su Ponton Road riferisce il Guardian. L'ambasciata Usa in funzione è ancora al 24 di Grosvenor Square nel centralissimo quartiere di Mayfair.

Police sniffer dogs at scene of suspected bomb scare outside new US Embassy in London https://t.co/QKuZi5EikM pic.twitter.com/R0VQ3Y5n5E 7 giugno 2017