Londra, identificato il terzo killer: è l'italo marocchino Youssef Zaghba

È Youssef Zaghba, 22 anni, con passaporto italiano e marocchino il terzo attentatore dell'attacco a Londra. Youssef fu fermato nel marzo 2016 all'aeroporto di Bologna, città da cui stava per prendere un volo diretto a Istanbul. Allora venne contattata la madre che tutt'oggi si troverebbe a Bologna.

Tutti e tre gli attentatori di Londra sono stati uccisi dalla polizia entro otto minuti dopo la prima chiamata di emergenza di sabato sera. Ieri Scotland Yard aveva già identificato gli altri due attentatori, diffondendone le foto. Si tratta di: Khuram Shazad Butt, 27 anni, cittadino britannico nato in Pakistan, sposato con figli e che era noto all'agenzia di spionaggio MI5 anche se "non c'erano informazioni di intelligence che suggerissero che stava pianificando l'attacco" (è lui che era comparso in un documentario di Channel 4 sugli estremisti islamisti legati al religioso in carcere Anjem Choudary); e Rachid Redouane, 30 anni, che usava anche il nome Rachid Elkhdar, non era noto alla polizia e aveva sostenuto di essere marocchino e libico. Sia Butt che Redouane vivevano a Barking, nella zona est di Londra.