Londra ripiomba nel terrore, la polizia: "Restate calmi, nessun complice in fuga"

Sette morti. Sale il bilancio delle vittime dopo l'attacco al London Bridge e durante una conferenza la commissaria della polizia metropolitana di Londra, Cressida Dick, fa il punto sull'attentato confermando che non ci sono al momento sospetti in fuga e l'aggressione sia stata condotta da tre persone poi uccise dalla polizia. "Sappiamo al momento che sono stati tre gli attentatori di ieri sera, non crediamo ci siano altri terroristi anche se continuiamo le indagini per escludere eventuali complici", ha precisato Dick.

Così Londra è ripiombata nel terrore a poco più di due mesi dall'assalto a Westminster: "È un momento difficile, capisco che la gente abbia paura. Vorrei che i londinesi e i turisti restassero calmi, vigili e attenti", ha detto ancora Cressida Dick. "Se vedete qualsiasi cosa che vi preoccupa, una persona o una cosa anche se non è significativa per favore contattateci sulla linea anti-terrorismo", ha aggiunto invitando "le persone a continuare a vivere normalmente". E mentre il London Bridge resta chiuso al traffico insieme con altre sette strade, il partito conservatore di Theresa May e quello laburista sospendono la campagna elettorale.