Terrore per l'attacco di un commando nel centro di Londra a meno di due settimane dalla strage del 22 maggio alla Manchester Arena dove un kamikaze fece 22 morti. In un'azione coordinata alle 22,30 locali (le 23,30 in Italia) un pulmino bianco si è lanciato a tutta velocità sul London Bridge zigzagando per colpire il maggior numero di passanti. Almeno 20 le persone travolte secondo una prima ricostruzione. Subito dopo un commando di 3 persone è sceso dal van armato di lunghi coltelli da cucina iniziando a colpire i passanti. Secondo il Daily Mail si contano almeno 7 persone accoltellate, 3 sono state sgozzate. Secondo i media britannici ci sarebbero almeno due morti.

Almeno uno degli attentatori sarebbe poi entrato in un ristorante delle vicinanze dove ha accoltellato due persone, una al collo ed una alla schiena. Poco dopo la polizia armata è intervenuta nella zona di Bourough Market - area frequentata anche la sera per i tanti locali presenti attorno all'antico mercato - a poco più di 200 metri dal London Bridge, dove sarebbe stato sferrrato un secondo attacco, probabilmente ad opera degli stessi tre uomini, ancora in fuga. Non e' escluso nemmeno che si possa trattare di un secondo commando in un'azione coordinata con il primo, in una dinamica che ricorderebbero le stragi di Parigi del 13 novembre 2015.

L'attacco di stasera al London Bridge è simile all'attentato del 22 marzo scorso in cui, Khalid Masssod, militante di Isis, si lanciò a tutta velocità con un'auto sui passati a Westminster Bridge per poi schiantarsi sull'ingresso del Parlamento, uccidendo 5 persone, prima di essere neutralizzato. Tornano alla mente anche gli attentati del 14 luglio 2016 a Nizza, in cui un uomo su un camion uccise 86 persone, e la stage del 19 dicembre dello scorso anno a un mercato di Natale di Berlino, in cui Anis Amri con un camion si lancio' sulla folla uccidendo 12 persone. In entrambi i casi, come a Westminster Bridge, venne usato un veicolo come un ariete per uccidere il maggior numero di persone. Tutte modalita' suggerite da Isis nei suoi manuali operativi per colpire l'Occidente, insieme all'uso dei coltelli.