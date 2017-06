L'Isis minaccia la Germania, sospeso il festival Rock am Ring

L'allarme terrorismo colpisce anche il festival musicale "Rock am Ring" di Nurenburg. La manifestazione, che si tiene dal 1985, è la più popolare e prestigiosa rassegna rock che si tiene in Germania, ed è stata interrotto a causa di una non meglio precisata "minaccia terroristica". Ad annunciarlo sui social l'organizzazione del festival. "La polizia chi ha detto di interrompere il festival a causa di una minaccia terroristica - si legge su Facebook - Chiediamo a tutti i partecipanti di allontanarsi dall'area e di dirigersi verso l'uscita e il campeggio in modo calmo e controllato".

La polizia di Coblenza ha fatto sapere che c'erano "ragioni legate a una possibile minaccia terroristica che non poteva essere ignorata" che hanno portato gli organizzatori del festival a sospendere la manifestazione che quest'anno aveva richiamato nel circuito del Nuernburgring oltre 80mila persone da tutta Europa.

L'organizzazione del festival "Rock am Ring" spera di poter riprendere i concerti domani. Nel frattempo invitano tutti i partecipanti al lasciare la zona. L'evacuazione è avvenuta con calma. Mentre è scattato l'allarme stava suonando Liam Gallagher, fondatore degli Oasis. Tra le molte band in programma oggi, c'erano anche i Bastille e i Rammstein.