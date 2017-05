Trump ritira gli Stati Uniti dagli accordi sul clima di Parigi

Gli Stati Uniti fuori dagli accordi sul clima di Parigi. Il presidente Donald Trump ha deciso di ritirare il Paese dall'intesa. Lo ha riferito il sito americano Axios, citando due fonti non identificate con conoscenza diretta della decisione. L'uscita dall'accordo sarà studiata nei dettagli da una squadra ristretta di persone, riporta il giornale online, tra cui l'amministratore dell'agenzia di protezione ambientale (Epa) Scott Pruitt. In corso di valutazione è anche in quale modo lasciare l'intesa.

Con Siria e Nicaragua

La scelta è tra un ritiro formale, che può richiedere tre anni, oppure un'uscita dal trattato Onu su cui l'accordo si basa, via più veloce ma più estrema. Trump, che in precedenza ha parlato di falsità a proposito del cambiamento climatico e in campagna elettorale ha promesso di rivedere la posizione americana, al summit del G7 a Taormina non aveva appoggiato l'accordo sul clima dicendo di aver bisogno di altro tempo per decidere in merito. Aveva poi twittato che avrebbe dato un annuncio durante questa settimana. Anche Fox News ha citato una fonte che conferma la sua intenzione di uscire. Se gli Usa davvero sceglieranno di uscire dall'accordo del 2015, si uniranno agli unici due Paesi che non hanno partecipato, cioé Siria e Nicaragua.

Accordo affossato

L'uscita potrebbe avere gravi implicazioni per l'accordo, che si basa pesantemente sull'impegno dei grandi inquinatori per ridurre le emissioni di gas serra che gli scienziati affermano siano alla base dell'innalzamento dei mari, delle siccità e di violente tempeste. Secondo l'accordo gli Usa, i secondi produttori di Co2 dopo la Cina, si erano impegnati a ridurre le proprie emissioni tra 26% e 28% rispetto ai livelli del 2005, entro il 2025. La preoccupazione è che l'uscita americana possa trascinare altre nazioni a indebolire il loro impegno o a ritirarsi a loro volta. Canada, Ue e Cina hanno dichiarato che anche se Washington sceglierà di ritirarsi rispetteranno i propri obiettivi. Una fonte ha dichiarato a Reuters che anche l'India ha indicato che intende mantenere l'impegno.