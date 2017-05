Lady Diana, l'auto della tragedia era un rottame

L'auto sulla quale viaggiava Lady Diana la sera dell'incidente in cui ha perso la vita a Parigi, il 31 agosto del 1997, era in cattive condizioni ed era stata coinvolta anni prima in un altro incidente. È quanto sostiene il libro "Qui a tué Lady Di?", cioè "Chi ha ucciso Lady Di?", uscito oggi in Francia. Il libro - scritto dai giornalisti francesi Jean Michel Caradec'h, Pascal Rostain e Bruno Mouron - conferma la versione ufficiale sulla morte di Diana di Galles e del fidanzato Dodi al Fayed, che attribuisce le cause dell'incidente all'alta velocità del veicolo e allo stato d'ebbrezza dell'autista. Ma aggiunge il dettaglio relativo all'auto: i tre giornalisti hanno parlato con l'ex proprietario della Mercedes che si schiantò nel tunnel dell'Alma a Parigi mentre era in fuga dai paparazzi e, secondo la testimonianza, l'auto era un «rottame», protagonista sia di un incidente sia di un furto, ma fu riciclato e venduto alla società Étoile Limousine che affittava veicoli con conducente principalmente all'hotel Ritz, da cui uscirono quella sera Diana e Al Fayed. Secondo un ex conducente del Ritz, l'auto era molto difficile da controllare oltre i 60 chilometri orari. Nonostante questo, il perito di polizia che esaminò il veicolo dopo l'incidente segnalò che ai giornalisti che era in perfette condizioni.