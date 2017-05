Russiangate, nuovi problemi per Trump: indagato il marito di Ivanka

Nuova tegola per Donald Trump: il genero Jared Kushner, marito della First Daughter Ivanka e consigliere del presidente Usa, è sotto indagine da parte dell'Fbi per quel che riguarda il cosiddetto Russiagate. Lo riportano Washington Post e Nbc News. Nel mirino ci sarebbero i suoi incontri del dicembre scorso e altri possibili contatti con l'ambasciatore russo e con un banchiere di Mosca.

Sia il Bureau che diverse commissioni al Congresso e il "procuratore speciale" nominato dal dipartimento di Giustizia, l'ex direttore dell'Fbi Robert Mueller, stanno indagando sulla presunta collusione tra la campagna di Trump e la Russia e sui possibili tentativi di influenzare le elezioni presidenziali che hanno portato alla vittoria di Trump. La questione ha investito la sua amministrazione da quando il tycoon ha licenziato il direttore dell'Fbi James Comey.

Le indagini su Kushner, hanno comunque precisato le fonti a Nbc News, non significano che gli investigatori lo sospettino di aver commesso un crimine o che intendano addebitarglielo. Uno dei legali del genero di Trump, Jamie Gorelick, ha sottolineato che il suo cliente è disponibile a collaborare. «Kushner - ha spiegato - si è già offerto di condividere con il Congresso quello che sa su questi incontri. Farà lo stesso se viene contattato in relazione a qualsiasi altra inchiesta».