Trump in Vaticano da Papa Francesco: non dimenticherò le sue parole

Stretta di mano cordiale e un veloce saluto tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e Papa Francesco nell'appartamento papale del palazzo Apostolico prima del colloquio privato. "Non dimenticherò quello che mi ha detto" assicura il tycoon a Bergoglio dopo l'incontro prima del quale aveva dichiarato di sentirsi onorato per la possibilità. Il Pontefice ha regalato a Donald Trump tre libri che trattano i temi della famiglia, la gioia del Vangelo, e la cura della nostra casa comune che è l'ambiente. Bergoglio ha ripreso la tradizione francescana del Cantico delle Creature per caratterizzarsi come il pontefice più ambientalista della storia. E sulla "Laudato Sì (enciclica sull'ambiente) il presidente Usa ha confermato al Papa che la leggerà.

Ad accompagnare Trump in Vaticano la first lady Melania e la first daughter Ivanka. Dopo la presentazione della delegazione e lo scambio dei doni nella Sala della Biblioteca, il presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania hanno ringraziato cordialmente il Papa e gli hanno stretto la mano per congedarsi. L'incontro è durato in tutto 40 minuti. L'agenda di oggi, molto fitta, prevede un incontro con il presidente Mattarella e con il premier Gentiloni.