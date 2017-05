Bomba al concerto dei teenager: almeno 19 morti e 50 feriti a Manchester

Terrore e morte in Gran Bretagna dove, nella Manchester Arena, un'esplosione avvenuta ieri sera durante il concerto dei teenager ha causato almeno 19 morti e 59 feriti. Secondo una prima ricostruzione della polizia si tratta di un attentato terroristico. L'esplosione è avvenuta poco dopo le 22.30 (ora locale) alla fine dello show di Ariana Grande, la pop star americana 24enne che sarebbe rimasta illesa.

Prima un boato nella più grande arena indoor d'Europa affollata di giovani e poi le urla e il panico mentre sono scattati immediatamente i dispositivi di sicurezza e sul posto è arrivata la polizia.

"Distrutta. Dal profondo del mio cuore, sono così tanto dispiaciuta. Non ho parole"scrive la pop star Ariana Grande su Twitter dopo la tragedia. Stanotte invece la premier britannica Teresa May ha diffuso stanotte un messaggio di cordoglio e solidarietà alle famiglie delle vittime definendo l'esplosione "un orrendo attacco terroristico".

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.