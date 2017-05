Russiagate, indagato un alto funzionarioPer i media è Kushner il genero di Trump

Gli investigatori federali statunitensi che stanno indagando sui presunti rapporti tra l'amministrazione di Donald Trump e le autorità di Mosca avrebbero individuato un alto funzionario della Casa Bianca, persona molto vicino al presidente repubblicano, come elemento chiave per fare luce sulla vicenda. A rivelarlo è il quotidiano Washington Post che sottolinea come "l'indagine sul possibile coordinamento tra la Russia e la campagna presidenziale di Trump abbia individuato un funzionario attualmente alla Casa Bianca come persona significativa di interesse". Le fonti sono persone molto vicine al caso e dimostrano che l'investigazione ha raggiunto un punto di svolta ed entrata in un fase "più attiva".

Il consigliere della Casa Bianca sotto controllo da parte degli investigatori è una persona vicina a Trump, dunque, ma nell'articolo del WP non si fa riferimento alla sua identità. A ipotizzarla è invece il quotidiano inglese Independent che dice che sarebbe stata identificata nel genero di Trump, Jared Kushner, che quindi potrebbe essere ascoltato a breve dagli investigatori proprio per far luce sul Russiagate.

Intanto il presidente Usa, nel mezzo delle polemiche e del rincorrersi delle voci di impeachment, è volato in Arabia Saudita, tappa iniziale del suo primo viaggio internazionale, che lo porterà anche in Israele, nei territori palestinesi, a Bruxelles, in Vaticano e in Italia.