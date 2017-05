Un mese prima della nomination di Donald Trump come candidato dei repubblicani per la Casa Bianca, il 15 giugno del 2016, il leader della maggioranza Gop alla Camera, Kevin McCarthy, disse durante un incontro privato con colleghi deputati repubblicani che riteneva che che Trump fosse pagato dal presidente russo Vladimir Putin. È quanto riporta il Washington Post. "Ci sono due persone che penso Putin paghi: Rohrabacher e Trump", avrebbe detto il deputato repubblicano secondo quanto riporta il quotidiano spiegando di aver ascoltato l'audio di quell'incontro.

L'altra persona a cui McCarthy faceva riferimento è Dana Rohrabacher, deputato repubblicano della California noto in Congresso come fervente difensore di Putin e della Russia. Sempre secondo il Washington Post, lo speaker della Camera Paul Ryan avrebbe interrotto McCarthy invitando i repubblicani presenti a mantenere segrete quelle dichiarazioni. McCarthy ha replicato su Twitter: "È stato un tentativo di umorismo andato male. Non stupisce che il Washington Post abbia provato a trasformare questo in una breaking news".