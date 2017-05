Papa Francesco implora la pace davanti alla Madonna di Fatima

Imploro per il mondo la concordia fra tutti i popoli; pellegrino della speranza che lo Spirito anima,vengo come profeta e messaggero per lavare i piedi a tutti, alla stessa mensa che ci unisce». È uno dei passaggi della preghiera alla Madonna di Fatima che papa Francesco pronuncia nella cappellina delle apparizioni. Alle 17.35, papa Francesco è arrivato in elicottero allo stadio di Fatima accolto dal vescovo di Leiria-Fatima, mons. Antonio Augusto dos Santos Marto, e dal sindaco della città. Quindi, in visita alla cappellina delle apparizioni nei cui pressi sono riuniti circa mille bambini, dopo essersi raccolto in silenzio davanti all'immagine della Madonna, il Pontefice ha pronunciato una preghiera alla Vergine di Fatima.

«Salve Madre di Misericordia, Signora dalla veste bianca. In questo luogo, da cui cent'anni or sono a tutti hai manifestato i disegni della misericordia di Dio, guardo la tua veste di luce e, come vescovo vestito di bianco, ricordo tutti coloro che, vestiti di candore battesimale, vogliono vivere in Dio e recitano i misteri di Cristo per ottenere la pace». Nella preghiera alla Vergine di Fatima il Papa invoca ancora: «guarda i dolori della famiglia umana che geme e piange in questa valle di lacrime. Nel più intimo del tuo essere, nel tuo cuore immacolato, adornaci col fulgore dei gioielli della tua corona e rendici pellegrini come tu fosti pellegrina».

Il Papa, nella preghiera invita a seguire l'esempio dei pastorelli che saranno canonizzati domani: «O dolce Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima fa che seguiamo l'esempio dei beati Francesco e Giacinta, e di quanti si consacrano all'annuncio del Vangelo. Percorreremo così ogni rotta, andremo pellegrini lungo tutte le vie, abbatteremo tutti i muri e supereremo ogni frontiera, uscendo verso tutte le periferie, manifestando la giustizia e la pace di Dio. Saremo, nella gioia del Vangelo, la Chiesa vestita di bianco, del candore lavato nel sangue dell'Agnello versato anche oggi nelle guerre che distruggono il mondo in cui viviamo. E così saremo, come te, immagine della colonna luminosa che illumina le vie del mondo, a tutti manifestando che Dio esiste, che Dio c'è, che Dio abita in mezzo al suo popolo, ieri, oggi e per tutta l'eternità».

Al termine del momento di preghiera, papa Francesco fa dono di una rosa d'oro alla Vergine di Fatima e, dopo la benedizione finale, si reca in auto alla casa Nossa Senhora do Carmo dove alloggia.