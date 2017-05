Macron è il nuovo presidente della Francia

La Francia ha scelto Emmanuel Macron: a soli 39 anni è lui l'ottavo presidente della V Repubblica francese. Il leader di "En Marche!" ha nettamente battuto la sua rivale, Marine Le Pen, con un risultato che gli istituti di sondaggio indicano al di sopra del 65,1%. "Si apre una nuova pagina, quella della speranza e della fiducia ritrovata", è stato il primo commento dell'uomo che prenderà il posto di Francois Hollande all'Eliseo.

"Enarca" e banchiere, figlio di un medico di provincia, laureato in filosofia e diplomato in pianoforte al conservatorio, Macron è liberale in economia, (iper-liberista secondo alcuni). Di formazione cattolica ma progressista sul piano dei diritti civili, è attento ai richiami dell'opinione pubblica moderata in tema di sicurezza e immigrazione, fede granitica nel progetto europeo. Per una serie fortunosa di circostanze, dalla sconfitta di Manuel Valls alle primarie socialiste, fino alla perdita di consensi di Francois Fillon dopo l'esplosione del "PenelopeGate", Macron è riuscito nell'impresa di conquistare l'Eliseo, diventando il più giovane presidente della Repubblica nella storia di Francia.