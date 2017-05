Il principe Filippo si ritira a vita privataLa gaffe di The Sun: "È morto"

Dopo ore di rumors a seguito della convocazione d'urgenza di tutto lo staff reale britannico, che aveva fatto pensare a un annuncio che potesse essere legato alla salute della regina Elisabetta e del marito o a una abdicazione, Buckingham Palace ha diffuso l'attesa notizia: il principe Filippo, che compirà 96 anni il prossimo 10 giugno, si ritirerà dalla vita pubblica a partire dall'autunno.

L'annuncio di Buckingham Palace

"Sua Altezza reale il duca di Edimburgo ha deciso che non avrà più impegni pubblici a partire dall'autunno di quest'anno" si legge nel testo integrale. "Nel prendere questa decisione, il duca ha il pieno sostegno della regina. Il principe Filippo parteciperà agli impegni programmati precedentemente da ora ad agosto, sia da solo sia accompagnando la regina. Successivamente il duca non accetterà nuovi inviti per visite e impegni, anche se potrebbe scegliere di partecipare a certi eventi pubblici di tanto in tanto. Il duca di Edimburgo è sostenitore, presidente o membro di oltre 780 organizzazioni, con le quali continuerà a essere associato, nonostante non avrà più un ruolo attivo nel partecipare agli appuntamenti. Sua maestà (la regina ndr) continuerà a rispettare del tutto il programma di impegni ufficiali con il sostegno dei membri della famiglia reale".

La gaffe di The Sun: "Il principe è morto"

Per ore prima dell'annuncio ufficiale gli utenti si sono scatenati sui social dopo la gaffe del tabloid britannico "The Sun", che ha pubblicato per errore una notizia in cui affermava che il principe Filippo era morto. L'articolo è stato cancellato pochi minuti dopo la pubblicazione "ma - sottolinea l'Independent - ha continuato a comparire sulle ricerche di Google, almeno per un po'".