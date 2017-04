Esplosione nei bagni del McDonald's a Grenoble, paura in Francia

Paura e allerta rossa a Grenoble in Francia dopo un'esplosione all'interno di uno dei McDonald's della città. Lo scoppio secondo il quotidiano locale "Le Dauphiné Libéré" sarebbe avvenuto nei bagni del fast food in circostanze ancora da chiarire, ma non ci sono feriti. Parte del corso Jean-Jaurès, dove il McDonald's si trova, è stato chiuso al traffico. "Un'enorme colonna di fumo è salita dalla toilette del locale" ha detto il capo gabinetto della prefettura, Alexander Grimaut. Tutti i McDonald's della città sarebbero stati mesi sotto osservazione. Secondo alcuni media locali francesi, si tratterebbe di un atto volontario, forse di un petardo esploso nei bagni che, scoppiando, avrebbe provocato l'incendio.