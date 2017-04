Trova la ragazza a letto con un altro e si fa un selfie. Il tradito diventa l'eroe di Facebook

Pensateci bene: cosa fareste se, tornando a casa trovaste un estraneo addormentato nel vostro letto con vostra moglie? Duston Holloway, un 23enne di Emory, in Texas, si è trovato pochi giorni fa nella terribile situazione. E' rientrato a casa e ha trovato la fidanzata a letto con un uomo, entrambi immersi in un sonno profondo dopo una notte di sesso e alcol.

Invece di fare una scenata, il giovane americano ha scattato numerose foto della coppia - tra cui anche qualche selfie - e ha pubblicato tutto su Facebook scrivendo: "Quando torni a casa e trovi un'altra persona accanto alla donna che ami. Bravi uomini meritano brave donne".

"All'inizio volevo gridare e prendere quel tizio a calci nel c..., poi ho pensato che non ne valesse la pena. Erano anche troppo sbronzi per svegliarsi. Così ho cominciato a scattare foto e fare selfie", ha spiegato Duston.

La storia di Holloway è stata ripresa da molti siti americani e inglesi tanto che il 23enne è diventato in poche ore una star del web, paladino degli innamorati traditi, e ha ricevuto migliaia di messaggi di amicizia e solidarietà da tutto il mondo. Chissà se tra i tanti nuovi contatti non trovi anche un nuovo amore.