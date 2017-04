Turchia, l'annuncio di Alfano: Del Grande è libero, sta tornando in Italia

"Gabriele Del Grande è libero. Gli ho parlato adesso sta tornando in Italia. Ho avuto la gioia di avvisare i suoi familiari. Lo aspettiamo". Così il ministro degli Esteri Angelino Alfano ha annunciato su Twitter la liberazione del regista e blogger italiano arrestato in Turchia.

1/2 Gabriele Del Grande è libero.Gli ho parlato adesso sta tornando in Italia.Ho avuto la gioia di avvisare i suoi familiari.Lo aspettiamo. — Angelino Alfano (@angealfa) 24 aprile 2017

"Questa notte il collega ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu mi ha comunicato la decisione - ha continuato il titolare della Farnesina - Lo ringrazio. #iostocongabriele".

Secondo quanto si apprende Del Grande dovrebbe atterrare a Bologna intorno alle 10:15. Ad accoglierlo insieme ai familiari ci sarà anche il ministro degli Esteri Angelino Alfano. "Stiamo andando a prenderlo, è un gran giorno", ha spiegato il papà di Gabriele, Massimo Del Grande, parlando a Rainews 24. "Mi ha chiamato il ministro Alfano - ha aggiunto - Ci hanno detto che sta bene".

Gabriele Del Grande, regista e blogger lucchese, era in stato di fermo in Turchia dal 9 aprile scorso ed era detenuto nel centro di detenzione amministrativa di Mugla. Negli ultimi giorni aveva iniziato uno sciopero della fame. Del Grande, uno degli autori del film documentario "Io sto con la sposa", ha raccontato di essere stato fermato dalle autorità turche al confine con la Siria, nella regione di Hatay per un controllo per essere stato trasferito a Mugla, sempre in un centro di identificazione ed espulsione, in isolamento. Nessuna motivazione del fermo è stata diffusa dalle autorità turche. "I miei documenti sono in regola, ma non mi è permesso di nominare un avvocato, né mi è dato sapere quando finirà questo fermo", aveva detto Del Grande nei giorni scorsi.