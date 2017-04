Francia, ballottaggio Macron-Le Pen. Marine avanti nello spoglio, scontri a Parigi a corteo anti-FN

Uno tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen sarà il prossimo presidente francese. La leader del Front National è in testa al primo turno delle elezioni presidenziali in Francia. Il ministero dell'Interno francese ha fornito i primi dati ufficiali parziali del primo turno di voto delle presidenziali: con 20 milioni di voti conteggiati, la leader dell'ultradestra Marine Le Pen è al 24,38% mentre il centrista indipendente Emmanuel Macron è al 22,19%. Seguono il conservatore François Fillon al 19,63% e il candidato della sinistra radicale Jean-Luc Melenchon al 18,09%. Fillon ha già ammesso la sconfitta e invitato a votare Macron al secondo turno, mentre Melenchon ha invitato sinora alla "prudenza" in assenza di risultati ufficiali.

Le Pen: è in gioco la sopravvivenza della Francia

"Lancio un appello a tutti i patrioti sinceri: qualunque siano Le loro origini, il loro percorso e il loro voto al primo turno, a unirsi a me, senza pregiudizi né risentimenti. Perché è in gioco la sopravvivenza della Francia", ha detto Marine Le Pen in vista del ballottaggio delle presidenziali francesi. La leader frontista ha chiuso citando il generale De Gaulle: "La grandezza di un popolo non risiede che in questo popolo". "E' tempo di liberare il popolo francese", perché "è in gioco la sopravvivenza della Francia", ha aggiunto Le Pen. Parlando ai suoi sostenitori riuniti nel feudo elettorale del Front National di Henin-Beaumont, nel nord del paese, Le Pen ha aggiunto che "la grande sfida di queste elezioni è la globalizzazione selvaggia". Il passaggio al secondo turno, secondo Le Pen "è il primo passo affinché i francesi possano arrivare all'Eliseo.

Manifestazione immediata contro Marine Le Pen e tafferugli subito dopo l'annuncio dei primi risultati elettorali da parte di gruppi organizzati di studenti a Parigi. La presenza della polizia è massiccia, con blindati e centinaia di poliziotti e gendarmi in assetto antisommossa. Esplosioni di petardi, cariche della polizia, lancio di lacrimogeni e in pochi minuti le forze dell'ordine hanno evacuato il centro della piazza della Bastiglia, in un fuggi fuggi generale.

Relegato a un misero 6,5% dalle prime proiezioni, il vincitore delle primarie socialiste, Benoit Hamon, ha riconosciuto la sconfitta, invitando subito a "votare per Emmanuel Macron, anche se non è di sinistra, per battere Marine Le Pen. La sinistra non è morta", ha detto. Anche Fillon ha ammesso la sconfitta e ha annunciato che voterà per Macron.