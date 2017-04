Così la Cia ha abbattuto il razzo di Kim

Caro direttore

con il primo turno delle elezioni francesi, l'Europa del dopo Brexit continua a sfarinarsi tra terrorismo e crisi economica mentre, negli Stati Uniti, assistiamo alla travolgente presa di potere di Donald Trump, il quale con sfrontata semplicità si è portato dalla sua due nemici della sua recente campagna elettorale: Papa Francesco, che si è detto disponibile ad incontrarlo durante la prossima visita in Italia per il G7 di Taormina e il presidente cinese Xi Jinping, che è andato addirittura a Miami a baciargli la pantofola con arrendevole mitezza.

E proprio durante la visita della delegazione del dragone, Trump ha dato una prova muscolare di "realpolitik" che dovrebbe far riflettere tutti coloro che lo hanno dipinto come un «inguardabile sbruffone». La notizia della quale Il Tempo ha trovato conferma, viene da Londra, Vauxhall Cross, sulla riva sud del Tamigi dove ha sede il Secret Intelligence Service (SIS), più noto come MI6. Trump, ha impresso un ordine che Obama non aveva mai avuto il coraggio di dare, nome in codice: "Dare mission". Tradotto, azione CIA ad alto rischio per le conseguenze che...

