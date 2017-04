California, spara e uccide tre persone Testimoni: urlava Allah Akbar

Almeno tre persone sono state uccise a colpi di pistola in California da un uomo prima di essere arrestato. Il fatto è accaduto a Fresno, a 300 km da San Francisco. Secondo quanto riferiscono le autorità l'autore sarebbe il 39enne Kori Muhammad, già ricercato per la morte di una guardia di sicurezza di un motel lo scorso giovedì. L'assassino avrebbe esploso in tutto 16 colpi. Muhammad avrebbe urlato "Allah Akhbar" ai poliziotti che tentavano di arrestarlo ma secondo le forze dell'ordine è "presto" per dire che si tratta di un atto di terrorismo.

La polizia ha reso anche noto che sul suo profilo Facebook l'uomo aveva scritto di odiare i bianchi ed il governo. Le tre vittime sarebbero frutto del caso e sarebbero state uccise in tre luoghi differenti. Un uomo che si trovava su un camion, una seconda persona all'incrocio fra due strade ed una terza davanti alla Catholic Charities della diocesi di Fresno. Quest'ultima sarebbe morta durante il trasporto in ospedale.