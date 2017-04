Pianificavano attacco terroristico contro FillonArrestati due islamisti in Francia

Due francesi di 23 e 29 anni sono stati arrestati a Marsiglia, in Francia, per il sospetto che stessero pianificando un attentato durante le elezioni presidenziali. Uno dei due sospettati si era convertito all'islam radicale mentre era in carcere. Nella perquisizione condotta nell'appartamento dove i due vivevano insieme a Marsiglia sono stati trovati una pistola, una mitragliatrice e prodotti chimici potenzialmente utilizzabili per fabbricare l'esplosivo artigianale Tatp. Il più giovane dei due, nato nel 1993, era ricercato per adesione a gruppo terrorista e uso di false identità.

Entrambi avevano pubblicato online un filmato in cui giuravano fedeltà al gruppo terrorista Stato islamico. L'attentato che i due avrebbero avuto intenzione di compiere sarebbe stato contro un candidato alle imminenti elezioni presidenziali. Si tratterebbe, secondo il quotidiano francese "Le Parisien", del conservatore François Fillon, poiché nel video si vede un giornale francese dedicato al voto, sulla cui prima pagina si trova la foto di Fillon. La testata riporta inoltre che gli investigatori avevano scoperto anche una fotografia che mostrava delle armi.