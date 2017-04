Corea del Nord, Pyongyang minaccia: continueremo test, rischio guerra nucleare

Gli Stati Uniti stanno "disturbando la pace e la stabilità" del mondo con una risposta "ingiusta e sproporzionata" alla Corea del Nord: "una guerra nucleare potrebbe scoppiare in qualsiasi momento nella penisola coreana". Lo ha dichiarato il vice ambasciatore alle Nazioni Unite di Pyongyang, Kim In-Ryong, secondo quanto riferiscono media britannici. In conferenza stampa, ha affermato che è "lampante" che gli Usa e il loro presidente Donald Trump sono "ostinati" sullo scatenare una guerra con il suo Paese. "Stanno minacciando Pyongyang in maniera criminale",ha aggiunto. Quella guerra, secondo il diplomatico, è una chiara possibilità, vista la situazione che si è creata attorno all'attuale tensione.

"Oggi nella penisola coreana si è creata una situazione estremamente pericolosa, che nessuno può prevedere quando andrà fuori controllo e quando ne deriverà una guerra globale", ha proseguito il diplomatico, parlando a Pyongyang. Secondo il nordcoreano, "la situazione attuale è stata provocata dagli Usa, che si sono rivelati isterici con il dispiegamento di 300mila soldati in Corea del Sud e un arsenale nucleare sufficiente a scatenare una guerra".