Nord Corea, gli Usa preparano i raidPyongyang: pronti alla guerra nucleare

Gli Stati Uniti hanno sganciato la bomba GBU-43, meglio nota come Moab o "madre di tutte le bombe", contro lo Stato islamico in Afghanistan. "L'arma giusta al momento giusto", per il capo del contingente americano nel Paese, il generale John Nicholson, che ha dato l'ordine di lanciare il proiettile da 10 tonnellate, noto come la più potente bomba convenzionale (cioè non nucleare) mai usata prima in combattimento. Trentasei i jihadisti uccisi secondo Kabul, 92 nel conteggio del governo locale, zero per l'agenzia Amaq legata all'Isis. Un messaggio alla Corea del Nord agli occhi di molti osservatori, mentre la tensione per eventuali mosse di Pyongyang è altissima: potrebbe effettuare il suo sesto test nucleare oggi, nel contesto delle cerimonie per l'anniversario della nascita del suo leader fondatore.

"Non so se sia o meno un messaggio per Pyongyang - ha dichiarato il presidente americano Donald Trump - ma la Corea del Nord è un problema e ce ne occuperemo". Nicholson però puntualizza: "Non è stato un messaggio politico, ma una decisione puramente tattica, perché le forze anti-Isis stavano incontrando ostacoli nel contrastare il gruppo jihadista. L'obiettivo - ha spiegato - era distruggere una rete di tunnel, caverne e bunker nella provincia di Nangarhar che lo Stato islamico aveva negli ultimi anni ampliato e che usava per lanciare i suoi attacchi". Quindi, per il generale americano, semplicemente era tempo di usare l'ordigno, il più potente che sia stato utilizzato dalla fine della seconda guerra mondiale. A sganciarlo, un MC-130.

Mosca rilancia

I media russi hanno risposto agli Usa ricordando che le forze armate di Mosca dispongono del cosiddetto "padre di tutte le bombe" (Foab). Un ordigno termobarico quattro volte più potente della Moab, scrivono RT e Sputnik, che fu sviluppata all'inizio degli anni 2000 e testata con successo nel 2007. Quando fu sperimentata in quell'occasione, lanciata da un Tu-160, rase al suolo completamente un caseggiato di appartamenti, con una potenza distruttiva mai vista prima in una bomba non nucleare. Più leggera della Moab, la bomba russa ha una potenza pari a 44 tonnellate di Tnt, sebbene per via della segretezza delle informazioni non ci siano conferme ufficiali.

Navi da guerra Usa nel Pacifico

Ma il lancio della "superbomba" Usa non sarebbe l'unica esibizione muscolare in politica estera dell'amministrazione Trump. Il Pentagono giorni fa ha ridirezionato la portaerei a propulsione nucleare Carl Vinson, e le navi della sua flotta, dirigendole verso le acque vicine alla penisola coreana. E il 7 aprile le forze Usa hanno bombardato una base aerea del regime di Bashar Assad in Siria, surriscaldando le relazioni con i maggiori alleati del regime, Iran e Russia. Una reazione, per l'amministrazione Trump, all'attacco chimico attribuito ad Assad nella provincia di Idlib. E ieri i ministri degli Esteri dei tre Paesi si sono incontrati a Mosca, serrando le file contro "l'atto di aggressione" degli Usa.

"Siamo unanimi sul fatto che è stato un atto di aggressione, che ha violato gravemente il diritto internazionale e la Carta Onu", ha affermato il ministro russo, Sergei Lavrov, in conferenza stampa congiunta con gli omologhi iraniano, Mohammad Javad Zarif, e siriano, Walid al-Moallem. Gli Stati Uniti e i loro alleati, hanno chiesto i tre, rispettino la sovranità siriana ed evitino azioni che "possano aver gravi conseguenze per la sicurezza regionale, ma anche globale". Hanno inoltre chiesto un'indagine "esaustiva, obiettiva e imparziale" sull'uso di armi chimiche. Lavrov ha inoltre ribadito la versione già espressa da Mosca e Damasco, secondo cui si tratterebbe di una "montatura" e Assad non avrebbe colpa. La riunione trilaterale in Russia arriva tre giorni dopo che il segretario di Stato americano Rex Tillerson è stato a Mosca, dove ha visto Lavrov e il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro che ha smorzato la tensione tra i due Paesi ma non ha trovato posizioni comuni.

Cina preoccupata

"Se ci sarà una guerra, il risultato sarà una situazione in cui tutti perderanno e nessuno vincerà", ha pronosticato il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, avvertendo che chi la provocherà "dovrà assumersene le responsabilità storiche e pagarne il prezzo". La richiesta di moderazione arriva dalla Cina, principale alleato del regime di Pyongyang, dopo l'allarme internazionale per la possibilità che la Corea del Nord realizzi il suo sesto test atomico. Immagini mostrate ieri di una base nucleare del Paese mostrano infatti che l'esercito di Kim Jong-un sarebbe pronto a condurre il nuovo test. All'appello della Cina ha fatto eco il Cremlino, che si è detto "molto preoccupato" e ha chiesto a "tutti i Paesi" di esercitare moderazione ed evitare atti che possano essere interpretati come provocazioni.