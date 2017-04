La studentessa italiana Francesca Bisco trovata morta a Londra

Francesca Bisco, studentessa di 24 anni, originaria di Adria, in provincia di Rovigo, è stata trovata morta nel suo appartamento a Dalston, quartiere a Nord Est di Londra. La ragazza si era trasferita nella capitale britannica un anno e mezzo fa per studiare Inglese e Informatica. A trovare il corpo senza viat di Francesca è stata una delle coinquiline, che ha chiamato i soccorsi. Del caso si sta occupando il consolato d'Italia a Londra. Ancora da accertare le cause del decesso, che verranno chiarite dall'autopsia, disposta dalla magistratura inglese.