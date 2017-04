Nessun legame tra l'islamico arrestato e le bombe sul bus del Borussia Dortmund

Sfuma la pista islamica per le bombe di Dortmund. L'uomo fermato dalle autorità tedesche perché sospettato di appartenenza all'Isis non ha legami con l'attacco compiuto contro l'autobus del Borussia. A dichiararlo è stato l'ufficio del procuratore federale.

L'uomo era stato arrestato ieri nel quadro dell'inchiesta su una serie di esplosioni che hanno colpito martedì l'autobus della squadra, diretto verso lo stadio di Dortmund per una partita. Due persone sono rimaste ferite dagli scoppi. L'attacco è stato definito di tipo terroristico e sul posto è stata trovata una nota di rivendicazione che fa riferimento ad una pista islamica.

"L'indagine finora non ha fatto emergere indicazioni a conferma di un coinvolgimento del sospetto nell'attacco", si legge in un comunicato stampa. Tuttavia l'uomo è entrato a far parte dello Stato Islamico in Iraq nel 2014 ed ha mantenuto contatti con l'organizzazione dopo il suo arrivo in Germania nel 2016. Il sospetto si presenterà davanti ad un giudice oggi quando verrà richiesta una formalizzazione del mandato di arresto.