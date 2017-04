Dopo la scoperta di una rivendicazione di stampo islamista per l'attentato di martedì sera con tre esplosioni che hanno colpito il pullman del Borussia Dortmund causando il ferimento di due persone, entra in scena la procura federale tedesca, incaricata di coordinare d'ora in poi le indagini. Che adesso riguardano anche un secondo testo di rivendicazione: gli inquirenti stanno infatti valutando un documento che sin dalla tarda serata di martedì circolava in Internet e la cui origine sarebbe l'ambiente antifascista e autonomo tedesco.

A quanto riferiscono alcuni media tedeschi, in esso si afferma che l'esplosivo posto sulla strada sarebbe stato "contro la politica del Borussia Dortmund", che non sarebbe sufficientemente impegnato "contro i nazisti e i razzisti". C'è molta prudenza, in realtà, su ambo i testi. Quello trovato sulla strada vicino al luogo dell'esplosione - in cui sono rimasti feriti il giocatore Marc Bartra e un poliziotto - inizia con le parole "nel nome di Allah il misericordioso" e conterrebbe anche riferimenti alla strage del mercatino natalizio di Berlino, dove il tunisino Anis Amri aveva lanciato un Tir contro la folla causando la morte di 12 persone e decine di feriti. Come scrivono la Sueddeutsche Zeitung e le emittenti Ndr e Wdr, vi si sostiene anche che i Tornado tedeschi "partecipano all'assassinio dei musulmani nel Califfato della milizia jihadista dello Stato Islamico", motivo per cui anche sportivi ed altre celebrità "in Germania e in altre nazioni crociate" sarebbero stati inclusi nella "lista di morte dell'Isis", questo finché i Tornado tedeschi non verranno ritirati e la base aerea di Ramstein non verra' chiusa. Il testo non conterrebbe né firma, né simboli, né sigle di sorta.

Gli esperti, compresi studiosi di fenomeni islamici, sono al lavoro per valutare il testo: attualmente prevale la prudenza, anche perche' la dinamica con cui è stato trovato il testo è molto inusuale e non si esclude che gli attentatori abbiano voluto mettere gli inquirenti su una falsa pista. Non si esclude, per esempio, che in realta' gli ordigni siano stati collocati da tifosi violenti o altri soggetti. A quanto scrive la Welt, l'ufficio criminale federale (Bundeskriminalamt) avrebbe messo in piedi un apposito centro operativo a Berlino per coordinare le indagini sulle tre esplosioni che ieri sera intorno alle 19.15 hanno colpito il pullman del Borussia Dortmund che stava trasferendo i giocatori della squadra verso la partita di Champions League contro l'As Monaco. La partita contro la squadra del Monaco si terra' oggi alle 18.45. "Il nostro compito adesso è quello di elaborare con serietà quello che è successo e di mettere in piedi un incontro sicuro per stasera", afferma intanto una nota del Borussia Dortmund.