San Bernardino, ucciso anche un bambino di 8 anni. Il killer è un insegnante

È entrato senza dire una parola nella scuola elementare di San Bernardino, in California, dove la moglie lavorava come insegnante e ha aperto il fuoco verso la donna e gli alunni prima di uccidersi. Le vittime sono Karen Elaine Smith, 53 anni, e un bambino di 8 anni, mentre un altro di 9 è stato ferito. Cedric Charles Anderson, 53 anni, ha quindi rivolto la pistola verso di sé e si è ucciso. Anche lui lavorava come insegnante presso la North Park Elementary School.

L'omicida-suicida e la donna erano sposati da poco ma i due si erano subito allontanati, riportano i media americani. Anderson aveva precedenti uso illegale di armi, droga e violenza domestica.