Siria, asse Merkel-Holland: "La responsabilità è di Assad"

"Assad è l'unico responsabile". Il presidente francese Francois Hollande e la cancelliera tedesca Angela Merkel scrivono una nota congiunta dopo i bombardamenti in Siria annunciando di essere stati preventivamente informati del raid americano. "Il suo ricorso continuo alle armi chimiche e ai crimini di massa non possono in effetti restare impuniti" denunciano. "In seguito al massacro chimico perpetrato il 4 aprile a Khan Cheikhoun nel nord-ovest della Siria, una installazione militare del regime siriano utilizzata per i bombardamenti chimici è stata distrutta questa notte da bombardamenti americani e noi siamo stati preventivamente informati" fanno sapere i due leader europei. Poi lanciano un appello alla comunità internazionale: "Facciamo appello alla comunità internazionale a raccogliersi in favore di una transizione politica in Siria, conformemente alla risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza Onu e al comunicato di Ginevra".