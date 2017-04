Almeno 58 persone sarebbero state uccise in un bombardamento nel nord-ovest della Siria nel quale sarebbero stati utilizzati gas chimici: la notizia è stata diffusa oggi dall'ong Osservatorio siriano per i diritti umani. Stando a questa ricostruzione, molte delle vittime sarebbero decedute per soffocamento. Il raid è avvenuto nell'area di Khan Shaykhun, una cittadina della provincia di Idlib controllata da milizie ribelli. Testimoni avrebbero riferito anche di un bombardamento successivo su presidi sanitari dove erano stati portati alcuni feriti. Dall'inizio del conflitto civile in Siria, nel 2011, il governo di Damasco ha sempre negato di aver utilizzato gas chimici. L'Osservatorio siriano per i diritti umani fa riferimento a una rete di contatti in più aree del Paese pur avendo sede a Londra. In passato l'ong è stata accusata di essere vicina ai gruppi dell'opposizione armata.

L'esercito nega l'uso di armi chimiche

"Non abbiamo usato armi chimiche finora e non le useremo in futuro" afferma un portavoce dell'esercito siriano. Un bilancio della Direzione della sanità di Idlib, rilanciato da al-Arabiya, parla di 100 morti e 400 feriti nell'attacco aereo su Khan Sheikhun e denuncia l'uso del "sarin". Il sito di notizie vicino all'opposizione "Shaam" aveva invece riferito in precedenza dell'utilizzo di "bombe al cloro".

Chiesto vertice Onu

La Francia ha chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza Onu dopo il sospetto attacco chimico. Il ministro degli Esteri, Jean-Marc Ayrault, ha parlato di attacco "mostruoso".

Erdogan chiama Putin

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha discusso in un colloquio telefonico con il leader russo Vladimir Putin dell'attacco aereo delle ultime ore nella provincia nordoccidentale siriana di Idlib e delle denunce sull'utilizzo di "gas tossici". Lo riferiscono fonti della presidenza turca citate dai media locali secondo cui il presidente ha condannato l'attacco, definendolo "disumano e inaccettabile". Per Erdogan, l'attacco mette a rischio il processo di Astana. Entrambi i leader, stando ai media turchi, hanno ribadito l'importanza del rispetto del "cessate il fuoco" in Siria concordato lo scorso dicembre.