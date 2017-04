Il kamikaze della metro di San Pietroburgoè un kirghiso di 22 anni. Ecco la foto

Sarebbe un kirghiso di 22 anni che aveva ottenuto cittadinanza russa il sospetto attentatore della metropolitana di San Pietroburgo, dove ieri pomeriggio 11 persone sono state uccise e oltre 40 ferite nell'esplosione di un ordigno a bordo di un vagone della metro che aveva appena lasciato una stazione. A darne notizia sono state le forze di sicurezza dello stato centroasiatico, si legge sul sito della Bbc. L'uomo è stato identificato come Akbarzhon Jalilov, nato a Osh nel 1995.

I media statali kirghisi hanno riferito che i servizi di sicurezza del paese sono in contatto con i servizi segreti russi per ulteriori indagini. Da parte degli investigatori russi sono stati divulgati pochi dettagli. Finora nessun gruppo ha rivendicato l'attacco.

Il Kirghizistan, Paese dell'Asia centrale a maggioranza musulmana, è uno stretto alleato politico della Russia e ospita una base militare aerea russa. Secondo il servizio di sicurezza russo Fsb sono almeno 7 mila i cittadini provenienti dalle diverse Repubbliche dell'ex-Urss, dei quali 2.900 russi, ad aver raggiunto come foreign fighters le fila dell'Isis in Iraq e Siria.