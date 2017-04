Fanno sesso e restano incastrati, amanti finiscono nudi per strada

Una donna sposata va in hotel con il suo amante per celare meglio il suo tradimento ma la coppia resta incastrata durante il rapporto sessuale e, per arrivare al presidio medico più vicino, i due sono costretti a sfilare avvinghiati su una barella, coperti solo da un lenzuolo, attraverso il villaggio. Una via crucis del peccato che attira subito una folla di curiosi e non solo visto che qualcuno filma la coppia durante la traversata del villaggio e condivide online il video. Ciò che doveva restare segreto viene dunque scoperto nel più imbarazzante dei modi. È accaduto in Kenya dove, secondo i media locali, pare che il marito cornuto abbia usato una pozione "Magun" per cogliere in flagrante la moglie fedifraga. Si vede che il malcapitato becco non ha mai visto i film della saga "Amici miei" del nostro Mario Monicelli. Lì, quando Guido Necchi (interpretato da Renzo Montagnani) si accorge di essere cornuto, viene consigliato così dagli amici: "Che la m... sappia che tu sai, ma che a te non te ne frega niente". Finirà con l’urinare nella minestra in brodo dell'amante della moglie. Altro che Magun.